Фермер в Приангарье выращивал культуры на опасных пестицидах и травил ими жителей

Предпринимателя, главу крестьянского фермерского хозяйства в Аларском районе Иркутской области привлекли к ответственности за использование опасных пестицидов. Бизнесмену придется заплатить штраф.

«Для выращивания зерновых сельскохозяйственных культур в 2025 году фермером не соблюден регламент применении пестицидов и агрохимикатов. Пестицид "Канон" применен с превышением разрешенной дозировки, пестицид "Гран-При, ВДГ" применен в дозировке ниже установленной нормы, пестицид "Арбалет" применен на овсе, хотя не регламентирован для данной сельхозпродукции, что является нарушением», – пояснили в пресс-службе Россельхознадзора по Приангарью и Бурятии.

Также при обработке агрохимикатами земель, расположенных на расстоянии до 7 километров от населенных пунктов Аларского района, население и пчеловоды не были заблаговременно проинформированы.

Бизнесмена оштрафовали за нарушение применения пестицидов, что привело к негативному воздействию на здоровье людей и окружающую среду. Нарушения потребовали устранить.