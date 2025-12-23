Застройщика из Иркутской области 25 раз включили в реестр недобросовестных

Иркутское УФАС включило АО СД СЗ «Восток-Центр» из города Саянска в реестр недобросовестных поставщиков 25 раз. Это связано с неисполнением контрактов на приобретение квартир на общую сумму более 129 миллионов рублей.

По данным службы, комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального образования заключил с организацией 25 контрактов на приобретение квартир в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения города доступным жильем на 2020-2027 годы. Однако компания не передала объекты в установленные сроки без уважительных причин.

Застройщика признали недобросовестным и отстранили от участия в муниципальных и государственных закупках на 2 года.