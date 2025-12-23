Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
«Воспринимаем риски как данность и работаем с ними» – Иван Ильичев о стратегии ГК «ВостСибСтрой» на штормящем рынке
«Интерес к искусству люди не теряют даже в непростые времена»
«Год закалил нас и сделал злее»
Все материалы сюжета

Застройщика из Иркутской области 25 раз включили в реестр недобросовестных

Иркутское УФАС включило АО СД СЗ «Восток-Центр» из города Саянска в реестр недобросовестных поставщиков 25 раз. Это связано с неисполнением контрактов на приобретение квартир на общую сумму более 129 миллионов рублей.

По данным службы, комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального образования заключил с организацией 25 контрактов на приобретение квартир в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения города доступным жильем на 2020-2027 годы. Однако компания не передала объекты в установленные сроки без уважительных причин.

Застройщика признали недобросовестным и отстранили от участия в муниципальных и государственных закупках на 2 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес