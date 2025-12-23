Большой склад OZON построят в Иркутской области

В Иркутской области появится большой склад маркетплейса OZON, что позволит покупателям быстрее получать товары. Объект возведет местная компания, рассказал SIA.RU генеральный директор «СтройПроектСервис» Сергей Меркурьев.

«С гордостью могу сказать, что именно мы стали генподрядчиками на строительстве крупного складского комплекса OZON. С подобными объектами, насколько мне известно, еще никакой другой маркетплейс в Иркутскую область не заходил – так что мы с заказчиком открываем этот тренд», – пояснил агентству Сергей Меркурьев.

Точное место, где будет размещен склад, пока не называется. Известно, что он будет представлять собой большой и современный логистический комплекс, который заработает уже в ближайшие годы.

Напомним, в Приангарье намерены построить и большой склад Wildberries, который разместят на территории Ангарского городского округа. Он будет иметь площадь 150 тысяч квадратных метров.

Строительство большого распределительного центра площадью около 35 тысяч квадратных метров планирует в регионе и компания «Сервико». Он появится в Ленинском районе Иркутска к 2028 году.

Отметим, что строительство складов в регионах России достигло исторического максимума. За 9 месяцев 2025 года в регионах России (без учета Москвы и Подмосковья) было построено рекордные 3,2 млн кв. м новых логистических объектов. Этот рост был обеспечен в первую очередь активностью маркетплейсов, на которые пришлось больше половины введенных площадей.