Комиссию за эквайринг для малого бизнеса предлагают снизить до уровня СБП

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Михаил Делягин обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением ограничить стоимость эквайринга для малых и средних предприятий (МСП). В своем обращении он указал, что комиссия за эквайринг должна составлять не более 0,7%, аналогично ставкам системы быстрых платежей (СБП), передаёт ТАСС.

Сегодняшняя ситуация характеризуется высокими тарифами на эквайринг, достигающими 2-3% и даже больше, что становится серьезной финансовой нагрузкой для компаний с небольшой рентабельностью. Такая практика вызывает недовольство среди представителей бизнеса, поскольку значительная часть комиссионных идет на финансирование программ лояльности банков, включая кэшбеки и бонусы клиентам, что увеличивает нагрузку на бизнес.

Согласно данным аналитиков, сумма выплат по программам лояльности в 2025 году превысит полтриллиона рублей, что составляет около четверти процента ВВП России. Для сравнения, прибыль сектора МСП в 2023 году составляла всего лишь чуть менее триллиона трехсот миллиардов рублей, подчеркивая значительное влияние комиссий на экономику малого бизнеса.

Депутат обратил внимание, что высокая комиссия негативно влияет на развитие предприятий, сокращая средства, которые могли бы пойти на повышение зарплат сотрудников, снижение цен товаров или улучшение инфраструктуры бизнеса. Усиление давления высоких тарифов противоречит поставленной президентом задаче увеличения реальных доходов работников МСП.