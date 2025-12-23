В Улан-Удэ в Детскую республиканскую клиническую больницу привезли «Коробку Храбрости» для маленьких героев

Сотрудники Бурятского отделения Сбербанка поддержали социальную акцию «Коробка Храбрости» и передали игрушки, средства гигиены, наборы для творчества и развивающие игры для маленьких пациентов Детской республиканской клинической больницы г. Улан-Удэ. Все переданные игрушки отвечают специальным санитарным требованиям, легко моются и дезинфицируются.

«В Улан-Удэ первую “Коробку храбрости” сотрудники Сбера передали в детскую больницу 10 лет назад, а с 2021 года эта добрая акция уже стала традицией. Коллеги приносили игрушки, книги, наборы для творчества, чтобы передать их в больницу. Каждый раз, когда ребенок проходит неприятную и болезненную процедуру, он берет из коробки игрушку — небольшой подарок за его храбрость и терпение. Мы помогаем докторам сделать пребывание ребятишек в больнице более комфортным», — Алексей Кузьмин, управляющий Бурятским отделением.

«Проект важен для наших маленьких пациентов, так как позволяет им немного отвлечься от неприятных процедур и получить положительные эмоции. Мы благодарны Сбербанку за многолетнюю поддержку и вклад в улучшение условий лечения детей», — Анатолий Дмитриев, главный врач ГАУЗ ДРКБ.

Социальный проект «Коробка храбрости» проходит во многих регионах России и направлен на поддержку детей, находящихся на длительном лечении или реабилитации в медицинских учреждениях после сложных операций.

«Коробки Храбрости» для пациентов ДРКБ г. Улан-Удэ размещены рядом с процедурными кабинетами, чтобы ребенок мог отвлечься и сам выбрать игрушку как награду за проявленную храбрость при проведении болезненных процедур.