Число IT-предпринимателей в России за год выросло на 12%

Число индивидуальных предпринимателей в России за год выросло на 3%. Такой вывод следует из исследования СберАналитики по итогам ноября 2025 года. Это исследование ― часть проекта «Итоги года со Сбером 2025».

Традиционно самой распространённой отраслью среди ИП остаётся торговля. Ей занимаются 40% предпринимателей. При этом число тех, кто работает в розничной торговле, в восемь раз превышает число оптовиков. Другие популярные сферы — транспортировка и хранение (13%) и строительство (8%).

Самые высокие темпы роста — у информационных технологий: здесь за год число предпринимателей выросло на 12%. В топ-5 по динамике — научная и техническая деятельность (+10%), культура, спорт и развлечения (+9%), строительство (+9%) и операции с недвижимым имуществом (+8%). Такие показатели указывают на смещение предпринимательской активности в сторону цифровых технологий, креативных индустрий и профессиональных услуг.

Портрет предпринимателя в России также меняется. Почти две трети (63%) всех ИП приходятся на людей 35–54 лет. Доля предпринимателей старше 45 лет за год выросла на 1,9 процентных пунктов. Доля женщин в ИП достигла 43%, а общее число женщин-предпринимательниц за год увеличилось на 3%.

Географически предпринимательство распределено неравномерно. На топ-10 регионов по количеству предпринимателей на душу населения приходится 37% всех российских ИП. Самыми предприимчивыми оказались жители Краснодарского края, Московской области, Ростовской области, Санкт-Петербурга, Сахалинской области, Камчатского края, Республики Алтай, Москвы, Магаданской области и Калининградской области. Высокие показатели в этих регионах связаны с их экономической активностью, инвестиционной привлекательностью и структурой населения. Например, в столичных регионах — Москве, Московской области и Санкт-Петербурге — доля ИП, занятых в сфере услуг, превышает среднероссийский показатель на 4,6 процентных пунктов.