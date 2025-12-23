Компании РУСАЛ исполнилось 25 лет

История компании началась в 2000 году, когда предприниматель Олег Дерипаска объединил несколько предприятий в единый холдинг. Тогда мало кто мог предположить, что на базе этой инициативы вырастет глобальный лидер рынка. Сегодня Иркутский алюминиевый завод – одно из ключевых предприятий РУСАЛа.

Фото предоставлено пресс-службой компании РУСАЛ

ИркАЗ: итоги года

В юбилейный год Иркутский алюминиевый завод показал высокие результаты. Предприятие не только выполнило планы по выпуску качественного алюминия, но и вышло на новые рынки, поставив рекордные объемы продукции. Металл ИркАЗа теперь используют в Египте, Шри-Ланке, Индии и других странах.

Социальная ответственность: в центре внимания

Успех завода измеряется не только тоннами металла. Большое значение имеет его вклад в жизнь города Шелехова. Предприятие активно поддерживает социальные и культурные проекты, укрепляя свою репутацию ответственного бизнеса.

РУСАЛ помогает ремонтировать дороги, обновлять оборудование в школах и благоустраивать общественные пространства. Благодаря этому жители получают доступ к современным услугам.

Например, в ноябре 2025 года в шелеховском филиале строительного техникума завершился ремонт этажа для будущих металлургов. РУСАЛ вложил в обновление 3 млн рублей, чтобы создать для студентов комфортные условия.

Фото предоставлено пресс-службой компании РУСАЛ

В Шелехове продолжается строительство жилого комплекса «Атмосфера» – современного квартала для сотрудников компании и горожан. Уже выполнено 75% монолитных работ и готова гидроизоляция цокольных этажей и паркинга.

Особое внимание уделяется здоровью. В этом году открылось новое здание заводской поликлиники, которая обслуживает не только работников предприятия, но и всех жителей.

Спорт также остается в фокусе. При поддержке РУСАЛа Центр единоборств «Сокол» регулярно проводит международные турниры, а в скором времени в городе появится ледовая арена – еще один подарок металлургов любителям спорта.

Только в 2025 году РУСАЛ направил более 700 млн рублей на социальные проекты в Шелехове.

Фото предоставлено пресс-службой компании РУСАЛ

День металлурга: праздник для всего города

Юбилейный год был насыщен и праздничными событиями. Главным стал День металлурга, который в июле собрал в Шелехове 15 тысяч человек. С концертом выступили группа «Любэ» и певица Асия. Мероприятия в течение года проходили в рамках 25-летия РУСАЛа, сделав его по-настоящему памятным.

«Все наши достижения – и в производстве, и в социальной сфере – стали возможны благодаря людям. Их профессионализму, трудолюбию и преданности нашему делу. Спасибо каждому за стойкость и командный дух. В канун Нового года желаю всем здоровья, энергии и оптимизма», – Артем Фоминых, директор Иркутского алюминиевого завода.

25-летие РУСАЛа – это не просто дата в истории компании, но и важное событие для всех, кто с ней связан.