В Приангарье запустили первое в регионе производство конвейерных цепей полного цикла

В Иркутской области иркутская «Компания Белт Трейд» запустила первое в регионе серийное производство приводных конвейерных цепей, организованное по принципу полного цикла. Проект реализован при финансовой поддержке федерального и регионального фондов развития промышленности.

«Иркутская "Компания Белт Трейд" открыла импортозамещающее серийное производство приводных конвейерных цепей в формате полного цикла. После выхода на проектную мощность планируется выпускать ежегодно до 15 тыс. м продукции под брендом "Стальное звено"», – сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда развития промышленности.

Общий объем инвестиций в новый проект составил 87 млн рублей, большая часть из которых была предоставлена в виде льготного займа. Производство является полностью локализованным и охватывает выпуск 14 типоразмеров цепей, а также всех необходимых комплектующих: пластин, втулок и пальцев.

Ранее в Шелехове состоялся запуск импортозамещающего производства. Компания «ИнКомПро» открыла цех по выпуску алюминиевых туб для продуктов питания, фармацевтики, косметики и бытовой химии. Инвестиции в создание нового производства составили 75 млн рублей.