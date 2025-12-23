«ИНК-Капитал» стала первой в своей отрасли компанией России с рейтингом ESG- A- от «Эксперт РА»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» пересмотрело рейтинг ESG АО «ИНККапитал» и повысило его до уровня ESG- A-. Это подчеркивает лидерство Группы компаний ИНК в сфере устойчивого развития в корпоративном секторе.

Фото предоставлено пресс-службой ИНК

Прогноз по рейтингу – стабильный и предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.

Ранее Группа компаний имела рейтинг на уровне ESG‑III(a) и ESG‑BBB в соответствии со шкалой Банка России. Повышение рейтинга обусловлено рядом значимых достижений в экологической, социальной и управленческой сферах.

По данным агентства , ключевые факторы повышения рейтинга связаны с улучшением удельных показателей воздействия на климат и водную среду, а также реализуемые программы в области биоразнообразия. Группа компаний в 2024 году снизила общий объём выбросов парниковых газов на 13,5%, а удельный показатель на тонну добытой нефти – на 22,1%. На снижение негативного воздействия и охрану окружающей среды было направлено 1,2 млрд рублей. Поддержку рейтингу оказывают реализуемые мероприятия по полезному использованию попутного нефтяного газа.

Также агентство отмечает повышение качества стратегического планирования и целеполагания в области устойчивого развития, высокий уровень организации ответственной цепочки поставок и реализацию мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства.

Группа компаний ИНК последовательно реализует утвержденную Социальную стратегию до 2030 года. Объем социальных инвестиций в 2024 году на территориях присутствия превысил 576 млн рублей. Деятельность включает финансирование социальной инфраструктуры, образования и здравоохранения, проведение грантовых конкурсов, а также организацию культурных, деловых и просветительских мероприятий для местных сообществ. Компания развивает долгосрочное и взаимовыгодное партнёрство с заинтересованными сторонами.