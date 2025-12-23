Новости

В Иркутске завершено строительство нового здания детской поликлиники №10

В Иркутске завершено строительство и ввод в эксплуатацию нового современного здания детской поликлиники №10 на бульваре Рябикова. Объем финансирования проекта составил более 1,4 млрд рублей, а само здание станет уникальным для детского медучреждения в регионе.

«Общая площадь медицинского центра превышает 11 тыс. квадратных метров, в нем разместятся педиатрическое, стоматологическое, диагностическое отделения, отделение неотложной помощи и лаборатории. В планах руководства учреждения – дальнейшее развитие, включая открытие отделения реабилитации и дневного стационара», – сообщил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Поликлиника рассчитана на прием до 20 тысяч пациентов, что вдвое превышает текущее число прикрепленных к ней жителей.

Открытие учреждения запланировано на январь 2026 года. Сейчас ведутся работы по оснащению поликлиники современным оборудованием, которое позволит оказывать высокотехнологичную и доступную медицинскую помощь.


/ Сибирское Информационное Агентство /
