Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
«Запредельная ставка – барьер для создания новой туристической инфраструктуры»
«Главное, сохранять позитив и двигаться к цели»
«Промышленный сектор Иркутской области укрепился новыми производствами»
Все материалы сюжета

Онлайн-продажи захватили пятую часть российского ритейла

Доля интернет-продаж в розничной торговле в России в ближайшие годы может приблизиться к 20%. Онлайн-канал продолжает расти быстрее офлайна на фоне цифровизации потребления, изменения привычек покупателей и расширения логистической инфраструктуры. Для рынка это уже не дополнительный формат, а полноценная часть розничной модели, которая напрямую влияет на структуру выручки и маржинальность бизнеса.

– Главные бенефициары этого тренда — маркетплейсы и крупные ритейлеры, у которых есть собственные онлайн-платформы, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. –. Все больше гипермаркетов и федеральных сетей развивают маркетплейс-модель, совмещая классическую розницу с онлайн-продажами. Это позволяет расширять ассортимент без роста складских остатков и одновременно повышать рентабельность. Онлайн-торговля требует меньших затрат на персонал торговых залов и аренду площадей, что постепенно улучшает операционную маржу по мере роста доли цифровых продаж.

Читайте также:

Россияне испытывают трудности с доставкой зарубежных посылок
23 декабря 2025
Что стоит за ростом маркетплейса “М.Видео” в конце года
19 декабря 2025

Среди публичных компаний собственные маркетплейсы и развитые онлайн-витрины есть у ИКС 5, Магнита, Яндекса, Ленты, Сбербанка, а также у чистых онлайн-игроков. Однако наибольший эффект от роста доли интернет-продаж получают компании, для которых маркетплейс является ядром бизнеса, а не вспомогательным каналом. Поэтому нашим лидером в этом сегменте среди публичных компаний остается Ozon.

Компания выигрывает за счет масштаба, развитой логистики, роста финтех-сервисов и постепенного выхода на устойчивую операционную прибыльность по мере увеличения оборотов. При текущей цене акций 4157 рублей я сохраняю ранее обозначенный целевой ориентир на горизонте 12 месяцев в районе 5200 рублей.

– Потенциал роста поддерживается расширением доли онлайн-продаж в экономике, ростом оборота маркетплейса и улучшением юнит-экономики бизнеса. Компания также недавно получила брокерскую лицензию ЦБ, что позволит ей расширить свою экосистему и диверсифицировать статьи доходов, – резюмирует Наталья Мильчакова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Маркетплейсы":
Все материалы сюжета (202)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес