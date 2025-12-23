Криптовалюта получит легальный статус в России с рядом ограничений

Банк России опубликовал на своём сайте основные положения концепции регулирования криптовалют. Негосударственные цифровые валюты (криптовалюты) и цифровые валюты, курс которых привязан к курсу одной из фиатных валют (стейблкоины) должны быть признаны не только имуществом, но и валютными ценностями, которые можно покупать и продавать. Расплачиваться ими за товары и услуги в России будет запрещено.

– Операции по покупке и продаже криптовалют смогут осуществлять как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы, но с некоторыми ограничениями. Инвесторы любой категории смогут приобретать криптовалюты только после прохождения тестирования у брокера, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global..

«Неквалам» будет разрешено приобретать только наиболее ликвидные из криптовалют и на сумму не более 300 тыс. руб. в год через одного посредника, «квалы» смогут добавить в свои портфели любую «крипту» в любых объёмах, за исключением «анонимных» цифровых валют.

Операции с негосударственными цифровыми валютами можно будет совершать через инфраструктуру по торговле финансовыми инструментами (биржи, брокеры и управляющие), специальные депозитарии по хранению криптовалют. Криптообменники должны будут получить лицензию ЦБ РФ на такую деятельность.

Российским физическим и юридическим лицам можно будет покупать криптовалюту за рубежом, оплачивая её со своих счетов в банках других стран, и выводить купленные цифровые валюты через российских посредников за рубеж, уведомляя о таких операциях налоговые органы.

– Для адаптации российской инфраструктуры к торговле криптовалютами нужно время. Скорее всего, это произойдет быстро, потому что фактически рынок криптовалют в России уже существовал. Потенциальными участниками криптовалютного рынка могут стать миллионы россиян, активно совершающих сделки на российских биржах. Прежде всего, так называемые дэйтрейдеры, квалифицированные инвесторы, но и «неквалам» на этом рынке тоже найдётся место. На рынке криптовалют может быть много интересных инвестидей, – резюмирует Наталья Мильчакова.