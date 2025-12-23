Орешкин назвал бессмысленным перенос столицы в Сибирь

Заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин выразил скептическое отношение к идее переноса столицы России из Москвы в Сибирь, подчеркнув, что это не принесет желаемого экономического эффекта, сообщает РИА Новости.

"Нужно создавать в первую очередь центры экономической активности и центры, привлекательные с точки зрения условий для жизни и развития новых рабочих мест. Нужно заниматься инфраструктурой, городами и так далее", - прокомментировал Орешкин эту идею.

В таком случае экономическая активность будет сама протекать, а "перенос столицы как таковой не приведет к тем эффектам, которые вы можете ожидать", пояснил Орешкин. Для улучшения экономической ситуации в Сибири прежде всего необходим перенос экономической активности, улучшение качества жизни и увеличение инвестиций.

Ранее многие политические и общественные деятели выдвигали инициативы о переносе столицы России из Москвы. Так, в 2021 году министр обороны Сергей Шойгу выступил с инициативой переноса столицы в Сибирь, параллельно предложив строительство пяти новых городов за Уралом с численностью населения около миллиона жителей каждый.

Владимир Путин в июне 2021 года на «прямой линии» говорил, что перенос правительства в Сибирь не решит проблем региона, но допускал, что часть федеральных ведомств и офисы крупных компаний можно перенести туда из Москвы.