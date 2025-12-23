Первый театр-ресторан открылся в Иркутске

В Иркутске запустили экспериментальный проект – первый театр-ресторан. Он объединяет сразу три направления – театральное искусство, гастрономию и туризм.

Театр рассчитан на 40 зрителей, ресторан – на 50. Здесь будут ставить балетные и джазовые спектакли и готовить блюда, которые по настроению и тематике подходят к ним. На данный момент в репертуаре есть четыре постановки, еще несколько новых посетители увидят в следующем году. Также на данной площадке проводят гастрономические ужины.

Театр будет работать в партнерстве с агентством по туризму Иркутской области: это позволит интегрировать его программу в общий турпоток и предложения для гостей региона, что соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках официального открытия заведения.

Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве с Иркутским театральным училищем, студенты которого получат возможность использовать эту площадку для учебных и дипломных постановок.

Проект реализован при поддержке Корпорации развития региона. Общий объем инвестиций составил около 108 млн рублей. КРИО выступила соинвестором, вложив 20 млн рублей.