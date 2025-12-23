Новости

Стоимость проезда в муниципальном транспорте Иркутска вырастет с 1 января

В Иркутске вырастет стоимость проезда в муниципальном транспорте. Накануне было подписано соответствующее постановление.

«Установить регулируемый тариф на перевозку пассажира и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Иркутске в размере 37 рублей», – говорится в документе.

Столько же будет стоить проезд в троллейбусах и трамваях. Тариф установлен на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

В настоящее время проезд в муниципальном транспорте стоит 35 рублей, соответственно, рост составит 2 рубля.

Вместе с тем цена на проезд в коммерческом транспорте на большинстве маршрутов с 25 декабря вырастет до 50-55 рублей: соответствующее решение приняли частные перевозчики, уведомив мэрию об изменениях.


