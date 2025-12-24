Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
«Запредельная ставка – барьер для создания новой туристической инфраструктуры»
«Главное, сохранять позитив и двигаться к цели»
«Промышленный сектор Иркутской области укрепился новыми производствами»
Все материалы сюжета

Большегрузы второй день стоят в огромной пробке на трассе в Иркутской области

Большой затор из большегрузов протяженностью несколько десятков километров образовался на федеральной трассе Р-258 «Байкал» в Иркутской области. Движение оказалось затруднено на участке от Ангасолки до Култука, сообщают местные жители в соцсетях. Очередь из фур наблюдается второй день подряд.

«Вот такая пробка в Култуке. В сторону Иркутска все колом стоит», – прокомментировал один из автомобилистов, поделившись соответствующей видеозаписью.

«Полдня стояли в сторону Иркутска, по соседней полосе чуток пропускали... И скорые, и гаишники все летели, а что произошло, только очевидцы знают», – отметил еще один пользователь.

Замедлено движение и в сторону Слюдянки. На неблагоприятную обстановку на дороге повлияли и аварии, и поломки автомобилей, которые произошли на осложненном участке.

В настоящее время принимаются меры для стабилизации ситуации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес