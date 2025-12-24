Большегрузы второй день стоят в огромной пробке на трассе в Иркутской области

Большой затор из большегрузов протяженностью несколько десятков километров образовался на федеральной трассе Р-258 «Байкал» в Иркутской области. Движение оказалось затруднено на участке от Ангасолки до Култука, сообщают местные жители в соцсетях. Очередь из фур наблюдается второй день подряд.

«Вот такая пробка в Култуке. В сторону Иркутска все колом стоит», – прокомментировал один из автомобилистов, поделившись соответствующей видеозаписью.

«Полдня стояли в сторону Иркутска, по соседней полосе чуток пропускали... И скорые, и гаишники все летели, а что произошло, только очевидцы знают», – отметил еще один пользователь.

Замедлено движение и в сторону Слюдянки. На неблагоприятную обстановку на дороге повлияли и аварии, и поломки автомобилей, которые произошли на осложненном участке.

В настоящее время принимаются меры для стабилизации ситуации.