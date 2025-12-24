Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
«Запредельная ставка – барьер для создания новой туристической инфраструктуры»
«Главное, сохранять позитив и двигаться к цели»
«Промышленный сектор Иркутской области укрепился новыми производствами»
Все материалы сюжета

Опасные выбросы обнаружили в воздухе в Иркутске, Ангарске и Шелехове

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Иркутской области выявили опасные выбросы в воздухе в нескольких городах региона в рамках мероприятий по мониторингу. Обнародованы результаты по итогам 11 месяцев проверок.

В частности, превышение ПДК среднесуточной зарегистрировано в Иркутске по бенз(а)пирену, бензолу, взвешенным веществам и формальдегиду. Превышение ПДК максимальной разовой отмечалось по бензолу, бутилацетату, изопропилбензолу, этилбензолу, метилбензолу и диметилбензолу.

На территории Ангарска превышение ПДК среднесуточной зарегистрировано по формальдегиду и гидроксибензолу. В Шелехове превышение ПДК среднесуточной отмечено по диоксиду азота, максимальной разовой – по диметилбензолу.

В Зиме, Усолье-Сибирском, Свирске, Черемхово превышений гигиенических нормативов не зарегистрировано.

Результаты исследований направлены в заинтересованные службы и ведомства для принятия мер в рамках полномочий.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес