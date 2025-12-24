Опасные выбросы обнаружили в воздухе в Иркутске, Ангарске и Шелехове

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Иркутской области выявили опасные выбросы в воздухе в нескольких городах региона в рамках мероприятий по мониторингу. Обнародованы результаты по итогам 11 месяцев проверок.

В частности, превышение ПДК среднесуточной зарегистрировано в Иркутске по бенз(а)пирену, бензолу, взвешенным веществам и формальдегиду. Превышение ПДК максимальной разовой отмечалось по бензолу, бутилацетату, изопропилбензолу, этилбензолу, метилбензолу и диметилбензолу.

На территории Ангарска превышение ПДК среднесуточной зарегистрировано по формальдегиду и гидроксибензолу. В Шелехове превышение ПДК среднесуточной отмечено по диоксиду азота, максимальной разовой – по диметилбензолу.

В Зиме, Усолье-Сибирском, Свирске, Черемхово превышений гигиенических нормативов не зарегистрировано.

Результаты исследований направлены в заинтересованные службы и ведомства для принятия мер в рамках полномочий.