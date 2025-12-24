«Гора Соболиная» оказалась самым бюджетным горнолыжным курортом России

Эксперты «Отелло» составили рейтинг самых популярных горнолыжных курортов России. В список вошла «Гора Соболиная», расположенная в городе Байкальске Иркутской области.

«Гора Соболиная» разместилась на 10-й строчке. Вместе с тем она является самым бюджетным направлением: средняя цена за ночь здесь составляет 3,9 тысячи рублей.

Наибольшей популярностью у российских горнолыжников пользуются курорты Сочи – «Красная поляна», «Роза Хутор» и «Газпром», которые являются наиболее дорогостоящими: за сутки придется заплатить в среднем 17,8 тысячи, 14 тысяч и 16,6 тысячи рублей соответственно.

Порядка 87% любителей горнолыжного отдыха отправятся в этом сезоне в поездку на специализированный курорт. Большинство выберут для этой цели январь. Также популярными месяцами являются февраль и декабрь.

Более половины респондентов – 53% – поедут на ГЛК с семьей и детьми, 39% – с парой, 28% – с друзьями. В основном люди планируют посвятить горнолыжному отдыху меньше недели. Только 9% потратят на поездку от 8 дней до 2 недель.

Большинство горнолыжников – 38% – собираются потратить на поездку 78 тысяч рублей на человека, 29% – 108 тысяч рублей, 21% – 36 тысяч рублей.