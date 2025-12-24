Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 декабря: 11 171,5801 руб/1 г золота и 174,8900/1 г серебра

ЦБ РФ с 24 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 11 171,5801 руб.
- 1 грамм серебра - 174,8900 руб.
- 1 грамм платины - 5 262,8301 руб.
- 1 грамм палладия - 4 479,6001 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 110,6103 р. (1,00%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,1400 р. (4,26%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 274,9902 р. (5,51%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 187,9101 р. (4,38%).