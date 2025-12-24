55% россиян ждут окончания спецоперации в 2026 году — опрос ВЦИОМ

В 2026 году большинство россиян (55%) ожидают окончания специальной военной операции и достижения поставленных целей. Эти данные были получены в ходе телефонного опроса, проведённого 13 декабря аналитическим центром ВЦИОМ, который охватил 1600 респондентов из более чем 80 регионов России, передаёт газета "Ведомости". Погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Целями операции, объявленными президентом Владимиром Путиным в феврале 2022 года, являются защита жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Исследование, результаты которого были представлены на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), показывает, что для большинства россиян внешнеполитический вектор воспринимается как надежда на нормализацию, а экономические и социальные ожидания — как стремление к возвращению «обычной жизни» после завершения конфликта. При этом остальные темы — внешняя политика, санкции, экономика и социальные вопросы — воспринимаются как фрагментарные по отношению к главному вопросу, волнующему граждан.

Руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов отметил, что 2025 год в политическом плане был воспринят как «стабильный и успешный» — так оценили его 66% россиян. Высокие оценки связаны с очевидностью причин и признанием результативности спецоперации. Интерес к теме операции, её ходу и возможностям мирного урегулирования остаётся устойчивым.

Из этого вытекают ключевые ожидания россиян: завершение спецоперации на заявленных условиях, развитие экономики и укрепление отношений с дружественными странами. По прогнозам 70% опрошенных, 2026 год будет для России скорее успешным.

Участники спецоперации были признаны россиянами «героями года» — таковых назвали 7% респондентов, что стало вторым показателем после президента Владимира Путина, которого «героем года» считают 22% опрошенных. Этот образ объединяет бойцов, участников, ветеранов, военнослужащих и представителей вооружённых сил. Значимость этого связана не только с продолжением операции, но и с тем, что 2025 год был объявлен Годом защитника Отечества.

Третье место по популярности заняли министр иностранных дел Сергей Лавров и председатель правительства Михаил Мишустин, получившие по 4% голосов. Министр обороны Андрей Белоусов набрал 3%. Семью и друзей героями года считают 2%, а по 1% получили глава Центробанка Эльвира Набиуллина, начальник Генштаба Валерий Герасимов, «правительство и министры» и «губернатор». Затруднились ответить 50% респондентов, а 8% заявили, что героев года нет.