Как не отдать свои деньги телефонным мошенникам. Советы экспертов

Мошенники редко полагаются на сложные технические уловки. Их главный инструмент — умение манипулировать эмоциями. Они создают ситуацию, где у жертвы почти нет времени на раздумья: «Счёт блокируется через 5 минут!», «Ваш родственник попал в беду!», «Вы выиграли миллион, но нужно оплатить комиссию!», рассказывают эксперты Примсоцбанка.

Цель одна — заставить жертву действовать импульсивно, не проверяя факты. Именно в этот момент человек чаще всего совершает ошибку: называет код из СМС, переводит деньги или устанавливает вредоносное приложение.

«Главный инструмент мошенников — не технологии, а умение манипулировать эмоциями, — объясняет Паскевич Татьяна Геннадьевна, ведущий специалист Сектора фрод-мониторинга Примсоцбанка. — Они создают искусственную срочность, чтобы у человека не осталось времени на проверку. Помните: настоящий банк никогда не будет требовать от вас немедленных действий по телефону. Если чувствуете давление — это уже тревожный сигнал».

Что происходит за кулисами: защита от банков

Финансовые организации давно перешли от пассивной обороны к активной борьбе. На страже ваших денег — искусственный интеллект, который в реальном времени анализирует каждую операцию.

Система «чувствует» неладное, если:

  • перевод совершается в необычное для вас время;
  • сумма резко отличается от привычных трат;
  • получатель платежа вызывает подозрения;
  • поведение при вводе данных выглядит неестественным.

Результат впечатляет: по данным Центробанка РФ до 80% мошеннических операций блокируются автоматически, ещё до того, как человек успеет осознать угрозу.

Но технологии — лишь часть защиты. Банки активно обучают клиентов: рассылают предупреждения, добавляют подсказки в приложения и объясняют, как работают новые схемы обмана. С октября 2024 года действует правило «Час на отмену» — если вы заподозрили мошенничество, у вас есть 60 минут, чтобы остановить перевод.

Простые правила безопасности, которые работают

  1. Замедлитесь. Это самое важное. Мошенники торопят вас намеренно — им нужно, чтобы вы не успели подумать. Сделайте паузу, выдохните, проверьте информацию.
  2. Запомните: банк никогда не попросит коды и данные карты по телефону. Ни при каких обстоятельствах. Если вам звонят с таким запросом — это точно мошенники.
  3. Перезванивайте по проверенным номерам. Даже если голос в трубке называет ваши данные и представляется сотрудником банка, положите трубку и наберите номер с официального сайта или с обратной стороны карты. Настоящий банк поймёт вашу осторожность.
  4. Используйте современные инструменты защиты. Push‑уведомления безопаснее СМС, биометрия (отпечаток пальца или Face ID) надёжнее любых паролей. Активируйте эти функции в мобильном приложении.
  5. Установите лимиты на переводы. Ограничьте максимальную сумму онлайн‑операций — так вы минимизируете возможные потери, даже если поддадитесь на уговоры мошенников.

«Многие до сих пор не доверяют биометрии, считая её ненадёжной, — отмечает Татьяна Геннадьевна. — На самом деле это один из самых безопасных способов аутентификации. Отпечаток пальца или распознавание лица невозможно подслушать или выманить по телефону. Рекомендую всем активировать эти функции в банковском приложении — это серьёзно снижает риски».

Почему это важно: реальные цифры

По данным Центробанка РФ, в 2023 году банки предотвратили более 70% попыток несанкционированного списания средств. Число успешных атак через социальную инженерию постепенно снижается — во многом благодаря тому, что люди становятся бдительнее.

Но угроза не исчезла. Мошенники постоянно изобретают новые сценарии, маскируются под государственные органы, крупные компании и даже родственников. Их методы становятся изощрённее, а голоса в трубке — убедительнее.

Главный вывод

Защита ваших денег — это совместный труд банка и вас лично. Финансовые организации выстраивают технологические барьеры, но последняя линия обороны всегда остаётся за вами.

Ваш лучший защитник — здравый смысл. Если звонок вызывает хотя бы малейшее сомнение, прервите разговор. Не бойтесь показаться невежливым: потерянные секунды размышлений сберегут вам месяцы переживаний и, возможно, десятки или сотни тысяч рублей.


