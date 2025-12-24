Здоровый образ жизни в приоритете: Примсоцбанк отмечен на всероссийском конкурсе

Примсоцбанк занял второе место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в Приморском крае. Награда присуждена в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы».

Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится с 2000 года. Его ключевые цели:

привлечь внимание общества к значимости решения социальных вопросов на уровне организаций;

выявить лучшие социальные проекты;

сформировать позитивный социальный имидж компаний.

Торжественное вручение наград состоялось 19 декабря 2025 года в администрации Приморского края.

«Эта награда — не просто признание, а теплый отклик на ту заботу, которую каждый из нас ежедневно вкладывает в нашу корпоративную культуру, — поделилась Светлана Геннадьевна Борисенко, начальник Управления по персоналу и организационному развитию Примсоцбанка. — Для нас здоровый образ жизни — не лозунг, а реальные привычки: утренние зарядки, спортивные челленджи, оздоровительные походы. Видеть, что наш подход замечают и ценят на таком уровне, невероятно вдохновляет. Теперь хочется не просто удержать планку, а поднять её ещё выше — придумать что‑то новое, ещё более полезное и увлекательное для команды».