Москва: суд принял решение арестовать имущество и счета Анатолия Чубайса и других сотрудников «Роснано»

Арбитражным судом Москвы принято решение об аресте имущества и банковских счетов бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса, а также группы других руководителей компании, среди которых Яков Уринсон, Олег Киселев, Сергей Калюжный и другие бывшие менеджеры организации. Решение было вынесено судьей Анной Петрухиной в связи с иском «Роснано» против прежнего руководства компании о возмещении ущерба в размере около 11,9 миллиардов рублей, передаёт РБК.

Исковые требования касаются убытка, понесенного корпорацией вследствие неудачного проекта Crocus, направленного на организацию производства магниторезистивной оперативной памяти MRAM на территории России. Заявители утверждают, что руководители действовали неразумно и недобросовестно, привели компанию к значительным финансовым потерям.

Необходимость принятия обеспечительных мер объясняется возможностью вывода активов ответчиками за границу и длительностью судебного процесса, который может затянуться на неопределённое время. В суде указали, что данное постановление основано исключительно на предположении о наличии у ответчиков определенного имущества, поскольку точное расположение активов неизвестно.

Ранее аналогичные меры уже применялись к Чубайсу и другим лицам по другому делу «Роснано», возбужденному в апреле текущего года. Поводом для возбуждения уголовного дела стала подозрительная деятельность руководства в 2017 году, когда были предприняты попытки замаскировать убытки и незаконно переоформить обязательства, чтобы сохранить государственные гарантии и привлечь дополнительное финансирование.

Адвокаты Анатолий Чубайс отказались давать комментарии относительно хода судебного разбирательства.