Прогноз ИМЭМО РАН: 2026-й — шанс решить украинский конфликт?

Эксперты Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук (ИМЭМО РАН) представили доклад «Россия и мир: 2026», содержащий прогноз развития международной ситуации на ближайший год. Доклад охватывает широкий спектр факторов, влияющих на международную обстановку, и выделяет несколько ключевых тенденций, передаёт РБК.

Один из важных выводов доклада заключается в том, что 2026 год может стать переломным моментом для разрешения конфликта на Украине. Эксперты обращают внимание на возможное значение промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре 2026 года, когда администрация Дональда Трампа должна будет показать реальные результаты дипломатических усилий по урегулированию ситуации. Хотя подобное развитие событий представляется лишь одним из возможных вариантов, оно отражает важную роль американской внутренней политики в формировании международного контекста.

Помимо этого, аналитики выделили три основных фактора, оказывающих значительное воздействие на мировые процессы в 2026 году:

- Продолжающееся президентство Дональда Трампа и его влияния на международный порядок.
- Наличие незавершённых региональных конфликтов, угрожающих стабильности мирового устройства.
- Рост активности небольших государств и их союзов, способствующих изменению баланса сил на международной арене.

Среди прочих трендов упоминается растущая мощь Китая, увеличение значимости военно-технических разработок, углубление идеологических разногласий и ослабление внимания к вопросам здравоохранения, экологии и энергетики.

Рассматриваемый доклад подчёркивает сложность и многогранность современного мира, предостерегает от упрощённой трактовки происходящих процессов и призывает учитывать многообразие геополитических факторов.


