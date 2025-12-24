Иркутская область вошла в топ-20 регионов России по числу открытых вакансий в 2025 году

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru подвели итоги рынка труда за 2025 год, изучив более десяти миллионов вакансий. Структура кадрового спроса в России осталась стабильной: наибольшее число предложений, как и прежде, сосредоточено в сферах рабочего персонала, продаж и строительства.

Иркутская область заняла шестнадцатое место в рейтинге регионов с наибольшим количеством вакансий, общее число которых в регионе составило 142 тыс. В первую тройку рейтинга вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Медианная предлагаемая зарплата в Иркутской области по итогам года составила 78,2 тыс. рублей, что позволило региону занять 23-ю позицию в соответствующем рейтинге.

Самые высокие зарплатные предложения в стране зафиксированы у работодателей в Магаданской области, на Чукотке и в Ямало-Ненецком автономном округе.

Рейтинг регионов с наибольшими зарплатными предложениями традиционно возглавляют субъекты, расположенные на севере и Дальнем Востоке страны. Наиболее значительный рост медианной зарплаты за год, по данным hh.ru, показала Саратовская область.