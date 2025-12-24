Новости

«Большая четвёрка» представила единую технологию маркировки вызовов от компаний

Крупнейшие российские операторы мобильной связи («Билайн», «Мегафон», МТС и Т2) совместно разработали открытую систему межоператорских взаимодействий для унификации процесса маркировки звонков от организаций. Данная система основана на открытых API-интерфейсах, позволяющих операторам оперативно обмениваться необходимой информацией друг с другом, обеспечивая точную идентификацию имени компании или индивидуального предпринимателя, совершающего звонок клиенту, сообщает газета "Ведомости".

Представитель Министерства цифрового развития подтвердил, что внедрение открытой системы призвано значительно повысить эффективность взаимодействия между крупными и мелкими операторами, что положительно скажется на точности идентификации звонящего лица. Представители мобильных операторов сообщили, что использование сервиса осуществляется на бесплатной основе.

Новые правила маркировки звонков вступили в силу с 1 сентября 2025 года. Согласно требованиям закона, теперь при каждом звонке потребителю должно отображаться название компании или ИП, осуществляющего вызов, а также соответствующая категория звонка (например, «банковский сектор» или «служба доставки»).

Этот сервис доступен компаниям и индивидуальным предпринимателям на коммерческой основе, средняя стоимость услуги составляла примерно 0,3 рубля за один звонок, согласно расчетам издания «Ведомости».

Цель нововведения – защитить пользователей от несанкционированных звонков, уменьшить количество мошеннических схем и сделать коммуникации между компаниями и гражданами более открытыми и понятными. Заключение контрактов между операторами и организациями продолжается, отметил представитель Минцифры.


