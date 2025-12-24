Euroclear разблокировал более $600 млн, принадлежащих Евразийскому банку развития

Более $600 млн средств Евразийского банка развития, которые ранее находились под заморозкой в Euroclear, были успешно разблокированы и использованы для финансирования проектов в Казахстане. Заместитель министра финансов Республики Казахстан Даурен Кенбей объяснил, что процедура разблокировки проходила под строгим контролем европейской организации, которая обеспечивала целевое использование денег исключительно на реализацию инфраструктурных и инвестиционных проектов на территории Казахстана, передаёт РИА новости.

Всего с момента введения санкций против Национального расчётного депозитария России в 2022 году и последующей блокировки средств ЕБР, общая сумма поступлений составила $733 млн. Из этой суммы на данный момент уже использовано более $600 млн. Оставшиеся средства также находятся под контролем Euroclear и будут распределяться постепенно в зависимости от потребности в финансировании конкретных казахстанских проектов.

— Средства поступили на наши национальные проекты. Мы смогли направить их на поддержку инфраструктуры и социально значимых объектов, — подчеркнул Кенбей.

Таким образом, сотрудничество между Евроклиром и правительством Казахстана позволяет эффективно управлять активами банка и способствует развитию экономики республики.