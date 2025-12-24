Новости

Шохин уверяет: повышение НДС не повлечет роста инфляции

Александр Шохин, возглавляющий Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), выразил убеждение, что планируемое повышение налога на добавленную стоимость (НДС) в России вряд ли приведет к ускоренному росту инфляции в стране. Такое заявление прозвучало в интервью РИА Новости.

«Вероятнее всего, скачка инфляции в результате увеличения ставки НДС не произойдет. Если же незначительный всплеск и случится, то показатели останутся в диапазоне, предусмотренном Министерством экономического развития и Центральным банком, то есть на уровне 6–7% годовых», — пояснил Шохин.

Руководитель РСПП обратил внимание на исторический опыт предыдущего повышения НДС в 2019 году, когда инфляция кратковременно выросла примерно на 1 процентный пункт, но впоследствии стабилизировалась ко второй половине года.

Напомним, что в 2018 году, когда было объявлено о новом налоговом кодексе с увеличенной ставкой НДС до 20%, экономика отреагировала быстрым ростом инфляции, перекрывшимся на следующий финансовый год. Сегодня, по словам Шохина, подобной динамики не наблюдается, а имеющиеся отклонения объясняются иными факторами, выходящими за рамки стандартных макроэкономических зависимостей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
