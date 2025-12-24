Взрыв произошел на юге Москвы – пострадали люди: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: на юге Москвы произошел взрыв – есть пострадавшие, россиян предупредили о подорожании тарифов на связь, названы регионы с наибольшей доступностью семейной ипотеки, а горнолыжный курорт в Иркутской области оказался самым бюджетным в РФ. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Взрыв в Москве

Минувшей ночью на улице Елецкой на юге Москвы прогремел взрыв. Во время ЧП пострадали двое сотрудников ДПС. Возбуждено уголовное дело, следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства инцидента, осматривают место, изучают записи с камер видеонаблюдения.

Общение подорожает

Операторы мобильной связи с начала следующего года намерены повысить цены на свои услуги по действующим тарифным планам, о чем информируют абонентов. Рост стоимости связан с инфляцией, увеличением ставки НДС и необходимостью обновлять оборудование. Эксперты отмечают, что рост может составить около 10%. Предполагается, что изменения затронут все тарифы, в том числе архивные.

Доступная ипотека

Аналитики «Домклик» назвали российские регионы, где больше всего доступна семейная ипотека. В тройке лидеров Чеченская Республика – здесь 47,1% подходящих под условия домохозяйств, Республике Ингушетия – 45,1%, Республике Дагестан – 39,3%. В топ-5 также Тыва –38,1%, Алтай – 27,4%. Меньше всего домохозяйств, которые подходят под условия программы семейной ипотеки, находится в Москве – 7,6%, Волгоградской области – 8,7%, Тверской и Тульской областях – по 8,8%.

Бюджетный курорт

Эксперты «Отелло» составили рейтинг самых популярных горнолыжных курортов России. В список вошла «Гора Соболиная», которая оказалась не только востребованным направлением, но и самым бюджетным из представленных. Средняя цена за ночь здесь составляет 3,9 тысячи рублей. Наибольшей популярностью у российских горнолыжников пользуются курорты Сочи – «Красная поляна», «Роза Хутор» и «Газпром», которые являются наиболее дорогостоящими: за сутки придется заплатить в среднем 17,8 тысячи, 14 тысяч и 16,6 тысячи рублей соответственно.

Грязный воздух

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Иркутской области выявили опасные выбросы в воздухе в трех городах региона по итогам 11 месяцев проверок. В частности, чаще всего в Приангарье превышение концентрации вредных веществ фиксировались в Иркутске – бенз(а)пирена, бензола, формальдегида и други[. На территории Ангарска отмечались превышения содержания формальдегида и гидроксибензола, в Шелехове – диоксида азота, диметилбензола. Результаты исследований направлены в заинтересованные службы и ведомства для принятия мер в рамках полномочий.