Молодежный совет ИНК занял 2 место на Всероссийской премии «Время молодых»

Молодежный совет Иркутской нефтяной компании (ИНК) занял второе место в номинации «Лучший молодежный совет компании» на Всероссийской премии «Время молодых».

Церемония награждения состоялась 20 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве. Участниками стали более 1600 человек со всей страны: представители федеральных и региональных властей, общественных организаций, молодежных сообществ и победители премии.

Премия «Время молодых» проводится с 2021 года и отмечает специалистов, лидеров молодежных объединений и представителей бизнеса, внесших значительный вклад в развитие молодежной политики в России.

Номинация «Лучший молодежный совет компании» впервые появилась в этом году. Экспертный совет Росмолодежи оценивал количество, масштаб и качество реализованных проектов, а также степень вовлеченности в инициативы по молодежной политике.

Молодежный совет ИНК в 2025 году организовал или стал соорганизатором более 30 мероприятий в Иркутской области. Среди них: День молодежи в Иркутске и Усть-Куте, Фестиваль молодежи ИНК, Форум работающей молодежи Иркутской области и другие. Также совет провел конкурсы «Молодежь PRO Север» и «Большая маленькая Лена», участвовал в грантовых конкурсах.

Кроме того, Молодежный совет ИНК принял активное участие в издании третьей части сборника Росмолодежи «Корпоративные практики в сфере молодежной политики», а также в разработке первого федерального стандарта работы молодежного совета компании.

Молодежный совет ИНК был создан в 2016 году и объединяет 30 сотрудников компании. Его цель — выявить и эффективно использовать потенциал молодых специалистов. Работа ведется с разными целевыми аудиториями: школьниками, студентами, молодыми специалистами и работниками как внутри компании, так и за ее пределами.