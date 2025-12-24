Премиальный Toyota Land Cruiser «утонул» в снегу в Иркутске

Инцидент с участием премиальной иномарки произошел в Иркутске. Транспорт увяз в снегу – владельцу не удалось вызволить его из «ледяного плена».

По данным городской Госавтоинспекции, внедорожник Toyota Land Cruiser съехал в придорожную канаву, где и попал в ловушку. Водитель объяснил, что не заметил водоотводный лоток и застрял. Самостоятельно выехать на дорогу не вышло.

Попытки привлечь эвакуатор не принесли результата: спецтехника не смогла извлечь автомобиль из канавы. Тогда на помощь пришли сотрудники дорожной полиции, которые с помощью подручных средств расчистили снег вокруг машины, что позволило собственнику Toyota освободить машину и продолжить движение.