Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
«Работаем в “новой нормальности”» – Екатерина Прядко, «Грандстрой»
«2026 год станет проверкой на прочность»
«На пике ключевой ставки мы взяли кредит на новое оборудование»
Все материалы сюжета

Премиальный Toyota Land Cruiser «утонул» в снегу в Иркутске

Инцидент с участием премиальной иномарки произошел в Иркутске. Транспорт увяз в снегу – владельцу не удалось вызволить его из «ледяного плена».

По данным городской Госавтоинспекции, внедорожник Toyota Land Cruiser съехал в придорожную канаву, где и попал в ловушку. Водитель объяснил, что не заметил водоотводный лоток и застрял. Самостоятельно выехать на дорогу не вышло.

Попытки привлечь эвакуатор не принесли результата: спецтехника не смогла извлечь автомобиль из канавы. Тогда на помощь пришли сотрудники дорожной полиции, которые с помощью подручных средств расчистили снег вокруг машины, что позволило собственнику Toyota освободить машину и продолжить движение.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес