Благоустройство шести общественных пространств завершили в Иркутске

Шесть общественных пространств в этом году благоустроили в Иркутске. Работы провели по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

По данным мэрии, в парке «Комсомольский» прошел завершающий этап благоустройства. Он включал в себя обновление четырех входных групп, ремонт ограждений, озеленение территории, организацию паркового освещения, удобных пешеходных маршрутов, а также установку малых архитектурных форм.

На площади Декабристов высадили 14 крупномерных сизых елей и многолетники, обустроили прогулочные дорожки, смонтировали светильники, пандусы, скамейки, качели, урны, уложили плитку. В центре пространства появилась скульптурная композиция из бронзы «Дед, Отец, Сын», в которой отражены образы воинов трех поколений.

Восстановлен памятник «Иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга». Его дополнили четыре гранитные стелы с барельефами, посвященные доблести и мужеству военнослужащих – участников локальных конфликтов в Афганистане, Чечне, Сирии и в зоне СВО.

Также было проведено благоустройство территории возле танка «Иркутский комсомолец». Там установили скамейки и урны, смонтировали опоры освещения, светильники, пешеходное ограждение, покрасили корпус танка и траков, нанесли трафареты и надписи, а также восстановили газон.

Для маломобильных групп населения все выходы оборудовали гранитными пандусами и тактильной плиткой. Кроме того, по второму контракту уложили тротуарную плитку, выполнили монтаж бордюров, обустроили лестницу, провели облицовку подпорных стен гранитными блоками, отреставрировали информационную бронзовую табличку.

В этом году в столице Прибайкалья появилось новое общественное пространство – «Аллея здоровья» на улице Розы Люксембург. Там сделали вертикальную планировку, устройство покрытий, организовали удобные пешеходные маршруты и места для тихого отдыха. Также установили скамейки, урны, ограждения, смонтировали светильники, высадили деревья и кустарники, посеяли газоны.

На северной части острова Юность сделали площадку в виде палубы с открытой террасой для зрителей. Там выполнена вертикальная планировка, уложены покрытия из тротуарной плитки и палубной доски, посеяны газоны, смонтирована система наружного освещения и установлены малые архитектурные формы. На импровизированной палубе разместили барельеф с именами и изображениями представителей морского флота, внесших вклад в развитие города. А ветераны ВМФ взяли на себя создание центральной художественной доминанты – мачты с парусом.

Кроме того, в 2025 году завершился четвертый этап благоустройства общественной территории в Пади Долгой. Это стало возможным за счет экономии после проведенных конкурсных процедур по остальным объектам. Там обустроили дорожки, пешеходный мост со смотровыми балконами, большую габионную стену, провели санитарную обрезку деревьев, установили скамейки и урны, высадили кустарники акации и посеяли газон.