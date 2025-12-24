Новости

Вандалы уничтожили новогодние ледовые скульптуры в Ангарске

Акт вандализма зафиксировали в городе Ангарске Иркутской области. Неизвестные разрушили новогодние ледяные скульптуры.

Фото: пресс-служба мэрии Ангарска

Фото: пресс-служба мэрии Ангарска

«По факту повреждения муниципального имущества администрация округа подала официальное заявление в правоохранительные органы. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, в настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. Нарушители установлены. Решается вопрос о квалификации действий с точки зрения законодательства», – прокомментировал мэр Сергей Петров.

В настоящее время фигуры восстановлены. Виновных лиц привлекут к ответственности и взыщут ущерб за содеянное.


