Жительницу Иркутской области принудительно выселили из аварийного жилья

В Иркутской области местную жительницу пришлось принудительно выселять из аварийного жилья. Женщина не хотела покидать его даже несмотря на предоставление новой квартиры.

«Жительница поселка Залари Иркутской области, получив от местной администрации новое жилье, продолжала жить в доме, который по своему техническому состоянию представлял угрозу ее жизни и здоровью», – пояснили в УФССП России по региону.

Несмотря на разъяснения судебного пристава о возможных негативных последствиях дальнейшего нахождения в небезопасном жилье, она не соглашалась покидать квартиру. Пенсионерку навещали каждый день, с женщиной неоднократно проводились беседы, в результате которых она осознала необходимость съехать из аварийного строения и вселилась в предоставленное администрацией новое жилье.