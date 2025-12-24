Пьяного водителя с фонариком вместо фар поймали на дороге в Иркутской области

В Иркутской области поймали нетрезвого водителя, который на мотороллере вез пассажиров с фонариком вместо фары. Инцидент случился в Тулунском районе.

По данным региональной Госавтоинспекции, в ходе патрулирования автодороги А-331 «Вилюй» в ночное время был остановлен мотороллер «Муравей», который двигался без включенных фар. Из осветительных приборов у водителя был только налобный фонарь. В кузове мототранспорта находились пять пассажиров, в том числе несовершеннолетний.

«Как пояснил 25-летний мотогонщик, сам он проживает в поселке Ниргит и часто преодолевает путь протяженностью в 10 километров до соседнего поселка, в том числе в ночное время. Не стал помехой для "путешествия" и 20-градусный мороз. В качестве ходовых огней – два фонарика: на голове водителя и в руках его 11-летнего пасынка», – рассказали правоохранители.

Проведенная процедура освидетельствования показала, что мужчина находился в алкогольном опьянении. Также полицейские установили, что он никогда не имел водительских прав.

В отношении водителя составлен ряд административных материалов, мотороллер помещен на штрафстоянку.