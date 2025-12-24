Около 70% iPhone поступают в Россию по «серым» каналам

Согласно данным участников российского рынка электроники, подавляющая часть смартфонов Apple ввозится в страну с нарушением налогового и таможенного законодательства. Доля контрабандных устройств, поступивших по «серым» схемам, оценивается в 50-70% от общего объема, что наносит значительный ущерб бюджету.

«Из-за этого в 2025 году мы вынуждены были прекратить импорт Apple в Россию. Мы просто не можем конкурировать в цене с «серыми» структурами, которые при ввозе не платят налогов и сборов», – рассказал «Известиям» представитель одного из дистрибьюторов.

По оценке участника рынка, потери бюджета от контрабанды iPhone составляют порядка 30 млрд рублей. Нелегальные поставщики завозят устройства через страны Евразийского экономического союза, не уплачивая необходимых пошлин и налогов, что позволяет им значительно занижать розничную цену.

Покупатели таких устройств лишаются официальной гарантии и рискуют приобрести восстановленный или даже заблокированный в будущем гаджет. После ухода Apple с российского рынка в 2022 году продажи ее продукции стали хаотичными и неконтролируемыми.