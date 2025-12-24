Закон о дифференцированных ставках по семейной ипотеке могут принять в начале 2026 года

Государственная Дума может рассмотреть и принять законопроект о введении разных процентных ставок по программе семейной ипотеки уже в январе или феврале 2026 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Я думаю, что в январе – феврале мы с этим определимся. По крайней мере, те дискуссии, в которых я участвую, говорят о том, что противников не было», – сказал Анатолий Аксаков.

Согласно обсуждаемой инициативе, льготная ставка для заемщиков будет зависеть от количества детей в семье. Предполагается, что при рождении третьего ребенка она может быть снижена до 4% годовых.

При рождении двойни или близнецов ставка, как ранее уточнял парламентарий, будет рассчитываться как за второго ребенка и может составить 6%. Такая мера направлена на повышение адресности государственной поддержки и стимулирование рождаемости.

Ранее крупнейшие российские банки зафиксировали резкий рост спроса на услугу рефинансирования ипотечных кредитов. Отдельные игроки видят семикратный рост спроса на эту услугу. Всплеск связан со значительным снижением средних ставок по жилищным кредитам за год, которое составило более 7 процентных пунктов.