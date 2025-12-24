Постпред США: мяч на стороне Кремля

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер обозначил позицию своей страны в украинском кризисе, заявив, что ответственность за дальнейшие шаги лежит на России. По его словам, именно российские власти обладают ключевыми возможностями для продвижения мирного решения конфликта, передаёт газета "Ведомости".

«Мяч в настоящее время находится на российском поле», – сказал он. По словам американского постпреда, президент США Дональд Трамп и представители его делегации продолжают прилагать огромные усилия, чтобы урегулировать конфликт на Украине.

Вместе с тем, отмечает Уитакер, главная задача заключается в выяснении пределов уступок, на которые готова пойти Москва.

Позиция Вашингтона подкрепляется мнением, согласно которому намерения украинской стороны известны американским властям довольно точно.

Президент России Владимир Путин 19 декабря во время своего традиционного общения с гражданами сообщил, что российская сторона фактически одобрила большую часть предложений, выдвинутых администрацией США на прошедшем недавно саммите в штате Аляска. Таким образом, российское руководство выразило готовность рассмотреть инициативы американской стороны. По утверждению Путина, сейчас обязанность предпринять дальнейшие шаги лежит на правительстве Украины и поддерживающих его странах Запада.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что Москва внимательно проанализирует подготовленные американскими переговорщиками инициативы относительно разрешения украинского кризиса, чтобы убедиться, соответствует ли предлагаемое соглашение принципам, установленным ранее на встрече в Анкоридже. Основная цель российского руководства заключается в достижении устойчивого мира, а не временного перемирия, отметил Песков. По его словам, власти ожидают конкретных предложений от американских партнеров, чтобы оценить их эффективность и значимость для решения проблемы.

Ранее The Wall Street Journal выделила пять ключевых препятствий на пути к миру между Россией и Украиной, несмотря на продолжающиеся обсуждения обновленного мирного плана, предложенного США. Стороны конфликта расходятся по принципиальным вопросам, среди которых – территориальный вопрос, отказ Украины от стремления вступить в НАТО, численность украинской армии, статус русского языка, контроль над Запорожской АЭС.