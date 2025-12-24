В Telegram активизировались мошенники, использующие проект Cocoon для обмана пользователей

Киберпреступники начали активную кампанию в Telegram, создавая фейковые ресурсы, которые эксплуатируют интерес пользователей к проекту Cocoon. Поддельные «майнинг-боты» и сайты-клоны под видом участия в сети или «раннем пуле» похищают доступ к криптовалютным кошелькам пользователей.

«Еще одно направление обмана – так называемые ICO-клубы и псевдо-инвестсообщества, которые под видом коллективного участия в «пресейле Cocoon» собирают деньги с новичков», – рассказал «Известиям» аналитик по расследованиям провайдера «Шард» Дмитрий Пойда.

Эксперты отмечают, что мошенники продвигают несуществующие токены, такие как «Cocoon Token» или «AI-монеты Дурова», вводя людей в заблуждение и используя имя основателя Telegram для создания ложного доверия. При этом у реального проекта Cocoon отдельной монеты нет, а все расчеты ведутся в криптовалюте TON.

Кроме фишинговых атак, связанных с Cocoon, фиксируются и классические схемы обмана: от фейковых инвестиционных предложений до манипуляций с криптовалютами, маскирующихся под действия знаменитостей. Пользователям рекомендуют проявлять повышенную бдительность и проверять официальные источники.

Напомним, что платформа Cocoon предназначена для разработки и эксплуатации защищённых децентрализованных сервисов, основанных на технологиях конфиденциальных вычислений. Одной из особенностей сети станет использование графических карт майнеров для поддержки вычислительных процессов. Участники экосистемы будут вознаграждены криптовалютой Toncoin.