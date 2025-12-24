Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
«Ключевым фактором успеха в бизнесе остается внутренний настрой лидера»
«Мы взяли преимущества городской жизни – и перенесли их за город» – Ольга Иванова о новом видении проекта «Камертон»
«Работаем в “новой нормальности”» – Екатерина Прядко, «Грандстрой»
Все материалы сюжета

В Telegram активизировались мошенники, использующие проект Cocoon для обмана пользователей

Киберпреступники начали активную кампанию в Telegram, создавая фейковые ресурсы, которые эксплуатируют интерес пользователей к проекту Cocoon. Поддельные «майнинг-боты» и сайты-клоны под видом участия в сети или «раннем пуле» похищают доступ к криптовалютным кошелькам пользователей.

«Еще одно направление обмана – так называемые ICO-клубы и псевдо-инвестсообщества, которые под видом коллективного участия в «пресейле Cocoon» собирают деньги с новичков», – рассказал «Известиям» аналитик по расследованиям провайдера «Шард» Дмитрий Пойда.

Читайте также:

Криптовалюта получит легальный статус в России с рядом ограничений
23 декабря 2025
Власти хотят запретить майнинг в южных районах Бурятии и Забайкалья
17 декабря 2025

Эксперты отмечают, что мошенники продвигают несуществующие токены, такие как «Cocoon Token» или «AI-монеты Дурова», вводя людей в заблуждение и используя имя основателя Telegram для создания ложного доверия. При этом у реального проекта Cocoon отдельной монеты нет, а все расчеты ведутся в криптовалюте TON.

Кроме фишинговых атак, связанных с Cocoon, фиксируются и классические схемы обмана: от фейковых инвестиционных предложений до манипуляций с криптовалютами, маскирующихся под действия знаменитостей. Пользователям рекомендуют проявлять повышенную бдительность и проверять официальные источники.

Напомним, что платформа Cocoon предназначена для разработки и эксплуатации защищённых децентрализованных сервисов, основанных на технологиях конфиденциальных вычислений. Одной из особенностей сети станет использование графических карт майнеров для поддержки вычислительных процессов. Участники экосистемы будут вознаграждены криптовалютой Toncoin.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "биткоин криптовалюта блокчейн 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (763)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес