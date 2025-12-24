Новости

Банкиры прогнозируют рост отказов в автокредитах с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года российские банки будут обязаны отказаться от использования собственных моделей для оценки доходов клиентов при выдаче автокредитов. Переход на более жесткие требования может привести к значительному росту числа отказов в новых кредитах, предупреждают участники рынка. Об этом сообщает РБК.

Национальный совет финансового рынка в обращении в Банк России просит продлить действие существующего модельного подхода до июля 2027 года. Однако регулятор не поддерживает эту инициативу и намерен внедрить изменения в установленный срок.

«Кто-то говорит, например, что полностью перейдет только на официальные справки и падение уровня одобрения в этом случае может быть существенным – до 40% в худшем сценарии, но мне, если честно, это кажется преувеличением. Понятно, что в первом квартале будет просадка уровня одобрения заявок и выдач, но это логично, пока банки адаптируются. Потом ожидаем, что баланс будет найден и серьезного шока рынок не испытает. Есть банки, которые оценивают предстоящее ужесточение условий мягче, рассчитывают использовать всевозможные справки от заемщиков», – отмечает старший проектный лидер Frank RG Станислав Сухов.

Напомним, что продажи новых машин в 2025 году составят около 1,3 млн, что на 17% ниже результатов 2024 года. Рынок сжался из-за высокого ценового уровня, ограниченного выбора и усиления налоговой нагрузки на импорт. Даже при росте локального производства доступность остается низкой.


