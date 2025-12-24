Бизнес эпохи 90-х вернулся, но теперь — во благо общества — Белоусов, ЦМАКП

Дмитрий Белоусов, глава направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), поделился своим взглядом на современную российскую экономику, подчеркнув роль молодого поколения предпринимателей в адаптации к внешним условиям, передаёт РБК.

Согласно его выступлению на закрытии заседаний Столыпинского клуба, российская экономика оказалась способна пережить санкции 2022 года именно благодаря активности частного сектора, особенно среди молодых бизнесменов.

«Что очень важно, возник слой молодых предпринимателей, которые смогли нам обеспечить эту самую гибкость поставок, адаптивность к санкциям и выстраивание торговых маршрутов, отдельно платежных синхронизаций в тех точках, в которых нужно, и сделать все остальное. Это совершенно неожиданная история, потому что до сих пор казалось, что у нас государство держится на государевых людях, — ан нет, далеко не только на них. В не меньшей степени на молодых, этих самых активных, предпринимателях, которые «мы живем, как в 90-е, только на благо общества».

Также экономист отметил позитивные изменения в сельском хозяйстве и фармацевтической отрасли, демонстрирующих способность функционировать даже в условиях пандемии COVID-19 и разрыва связей с международными поставщиками. Важным достижением Белоусов назвал снижение уровня крайней бедности, хотя признал наличие значительных социальных проблем около черты бедности.

Однако проблемы остаются значительными: нехватка эффективных институтов, низкий уровень защищенности прав собственности и нерешенность сложных правовых вопросов тормозят развитие. Экономика испытывает трудности, включая сокращение инвестиций, замедление производства и бюджетный дефицит, вызвавший повышение налогов и жесткую финансовую политику.

Несмотря на препятствия, Белоусов выразил уверенность в потенциале России сохранить экономический суверенитет путем активного встраивания в международные экономические цепи и развития внутреннего потенциала.