Каждый второй житель Иркутска получал от бывшего работодателя предложение вернуться

Аналитический центр SuperJob опубликовал результаты опроса, посвященного практике возвращения сотрудников на прежние рабочие места. Согласно данным исследования, половина экономически активных жителей Иркутска хотя бы раз в жизни получали от бывшего работодателя предложение вернуться в компанию.

Однако успешными такие попытки становятся не всегда: число отказов на предложения о возвращении превышает количество согласий. Предложения чаще получают женщины, сотрудники с большим опытом работы и респонденты с высоким уровнем дохода, однако именно эти категории реже соглашаются на возвращение.

«Работники чаще всего соглашались вернуться, если прежний работодатель предлагал достойную зарплату. Немаловажную роль играют стабильность предприятия и хорошие отношения между коллегами», – отмечается в результатах исследования.

На сегодняшний день открыты для возвращения на прежнее место работы 26% опрошенных иркутян, и наиболее лояльны к такой возможности сотрудники в возрасте от 35 до 45 лет. Основным условием для согласия большинство респондентов назвало повышение заработной платы.


Сибирское Информационное Агентство
