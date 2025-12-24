Почти 100 студентов ИРНИТУ участвуют в цифровых проектах Байкальского центра ИИ

Байкальский центр искусственного интеллекта в 2025 году подготовил около 10 проектов, связанных с развитием умных ассистентов, машинного зрения, создания цифровых двойников и систем предиктивной аналитики. В прорывные разработки вовлечено до 100 студентов. Итоги работы коллектива подвели на совещании под руководством ректора Михаила Корнякова.

Фото: Ирина Бянкина

Во встрече также участвовали проректор по научной деятельности Александр Кононов, начальник Байкальского центра трансфера технологий университета Ирина Бянкина, руководитель Байкальского центра Юрий Басиров, сотрудники и студенты вуза. К мероприятию присоединились представители Байкальского банка Сбербанка: советник председателя Дмитрий Лясковский, исполнительный директор Евгения Гудаева, территориальный директор-начальник отдела обеспечения IT-поддержки Дмитрий Веселков, директор управления транзакционного бизнеса Никита Золотарёв.

Напомним, что Байкальский центр изучения искусственного интеллекта и цифровых технологий (Байкальский центр ИИ) открыли в мае при поддержке Сбербанка и правительства Приангарья. Таким образом, коллектив ИРНИТУ стремиться обеспечить мировой уровень прикладных исследований в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий.

По словам Юрия Басирова, Байкальский центр искусственного интеллекта в 2025 году создал восемь проектов. ИИ-специалисты работали над решением задач в авиационной промышленности, химической отрасли и энергетике. Были запущены проекты социального и экологического характера.

Практику и работу над собственными проектами прошли около ста студентов. Таким образом, молодые специалисты приобрели ценный опыт разработки продуктов и освоили необходимые навыки в сфере искусственного интеллекта.

«Я вполне доволен итогами работы центра. Мы сформировали несколько студенческих команд, заточенных под реализацию «боевых» проектов в интересах крупных заказчиков, включая корпорации и госорганы. Курировали студентов наставники-разработчики, которые значительно усилили свои компетенции», — сказал Юрий Басиров.

В ходе встречи участники проектов доложили о текущих результатах работы. Аспирант Антон Рыбак рассказал о создании софта на базе машинного обучения, предназначенного для подбора оптимальных параметров обработки деталей крыла. По его информации, цифровой продукт решит несколько задач. Это обеспечит требуемую точность и ресурс детали. Также благодаря ПО можно будет автоматизировать подготовку производства, например, сгенерировать управляющие программы формообразования детали. На текущем этапе авторы выбирают алгоритмы и обучают модель.

Этот проект реализуется совместно с кафедрой технологий и оборудования машиностроительных производств (ТОМС). Как подчеркнул завкафедрой, профессор Александр Пашков, стоимость единицы детали может достигать 8 млн рублей, а одно крыло содержит до 10 различных панелей. Это делает эксперименты дорогостоящим. Разработка цифрового комплекса позволит ускорить и удешевить исследования.

Команда ведущего разработчика Байкальского центра ИИ Александра Столбова создаёт чат-бот, знакомящий пользователей с объектами флоры и фауны Приангарья. Смарт-помощник по запросу может выдавать тематические тексты, фото растений, животных, интересных локаций региона. Партнёром проекта является Байкальский музей СО РАН, предоставляющий авторам научно-обоснованную информацию. Чат-бот уже интегрировали в интерактивные стенды музея.

Как отметил Александр Столбов, студенты, работающие над этим проектом, используют полученный опыт в написании дипломных работ.

Менеджер центра Никита Прокопьев презентовал наработки по проекту «Ассистент студента». Это чат-бот на основе нейросети с базой знаний о политехе. Он может подсказать, например, как зовут преподавателя, где находится аудитория, когда начнётся лекция или как записаться в спортивную секцию. Цифрового помощника тестируют заказчики из Управления по молодежной политике. Затем его планирует соединить с онлайн-сервисами университета.

Большие ставки центр делает на создание цифровых двойников модульных установок по производству химических веществ с ИИ. Инициатива, рассчитанная до 2028 года, адаптирована под задачи нового стратпроекта ИРНИТУ «Химический конструктор для модульных производств».

Также активно развивается проект «Байкал без пластика», ведется разработка ПАК «ЭндоСкан-Цилиндр» и системы вибромониторинга.

Во второй части совещания обсудили планы на следующий год. Юрий Басиров анонсировал введение системы критериев отбора проектов. Благодаря ей заказчики, смогут предлагать свои для реализации в центре. Среди потенциальных партнёров — внешние организации, включая правительство Приангарья, а также политеховцы.

Кроме того, Байкальский центр продолжит развивать проект «Открытая ИТ Лаба». С её помощью разработчики получают компетенции в сфере ИТ, доводя проекты до реализации. В «Открытой ИТ-лабе» ждут всех желающих, даже не знакомых с азами программирования.

«Мы помогаем построить AI-мост между университетскими талантами и цифровым будущим Иркутской области. Уверен, участие студентов ИРНИТУ в инновационных проектах Байкальского центра ИИ — залог новых решений, рожденных талантом и энтузиазмом молодых разработчиков», — Дмитрий Лясковский, советник председателя Байкальского банка Сбербанка.