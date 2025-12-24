Почти 100 студентов ИРНИТУ участвуют в цифровых проектах Байкальского центра ИИ

Байкальский центр искусственного интеллекта в 2025 году подготовил около 10 проектов, связанных с развитием умных ассистентов, машинного зрения, создания цифровых двойников и систем предиктивной аналитики. В прорывные разработки вовлечено до 100 студентов. Итоги работы коллектива подвели на совещании под руководством ректора Михаила Корнякова.
Во встрече также участвовали проректор по научной деятельности Александр Кононов, начальник Байкальского центра трансфера технологий университета Ирина Бянкина, руководитель Байкальского центра Юрий Басиров, сотрудники и студенты вуза. К мероприятию присоединились представители Байкальского банка Сбербанка: советник председателя Дмитрий Лясковский, исполнительный директор Евгения Гудаева, территориальный директор-начальник отдела обеспечения IT-поддержки Дмитрий Веселков, директор управления транзакционного бизнеса Никита Золотарёв.
Напомним, что Байкальский центр изучения искусственного интеллекта и цифровых технологий (Байкальский центр ИИ) открыли в мае при поддержке Сбербанка и правительства Приангарья. Таким образом, коллектив ИРНИТУ стремиться обеспечить мировой уровень прикладных исследований в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий.
По словам Юрия Басирова, Байкальский центр искусственного интеллекта в 2025 году создал восемь проектов. ИИ-специалисты работали над решением задач в авиационной промышленности, химической отрасли и энергетике. Были запущены проекты социального и экологического характера.
Практику и работу над собственными проектами прошли около ста студентов. Таким образом, молодые специалисты приобрели ценный опыт разработки продуктов и освоили необходимые навыки в сфере искусственного интеллекта.
«Я вполне доволен итогами работы центра. Мы сформировали несколько студенческих команд, заточенных под реализацию «боевых» проектов в интересах крупных заказчиков, включая корпорации и госорганы. Курировали студентов наставники-разработчики, которые значительно усилили свои компетенции», — сказал Юрий Басиров.
В ходе встречи участники проектов доложили о текущих результатах работы. Аспирант Антон Рыбак рассказал о создании софта на базе машинного обучения, предназначенного для подбора оптимальных параметров обработки деталей крыла. По его информации, цифровой продукт решит несколько задач. Это обеспечит требуемую точность и ресурс детали. Также благодаря ПО можно будет автоматизировать подготовку производства, например, сгенерировать управляющие программы формообразования детали. На текущем этапе авторы выбирают алгоритмы и обучают модель.
Этот проект реализуется совместно с кафедрой технологий и оборудования машиностроительных производств (ТОМС). Как подчеркнул завкафедрой, профессор Александр Пашков, стоимость единицы детали может достигать 8 млн рублей, а одно крыло содержит до 10 различных панелей. Это делает эксперименты дорогостоящим. Разработка цифрового комплекса позволит ускорить и удешевить исследования.
Команда ведущего разработчика Байкальского центра ИИ Александра Столбова создаёт чат-бот, знакомящий пользователей с объектами флоры и фауны Приангарья. Смарт-помощник по запросу может выдавать тематические тексты, фото растений, животных, интересных локаций региона. Партнёром проекта является Байкальский музей СО РАН, предоставляющий авторам научно-обоснованную информацию. Чат-бот уже интегрировали в интерактивные стенды музея.
Как отметил Александр Столбов, студенты, работающие над этим проектом, используют полученный опыт в написании дипломных работ.
Менеджер центра Никита Прокопьев презентовал наработки по проекту «Ассистент студента». Это чат-бот на основе нейросети с базой знаний о политехе. Он может подсказать, например, как зовут преподавателя, где находится аудитория, когда начнётся лекция или как записаться в спортивную секцию. Цифрового помощника тестируют заказчики из Управления по молодежной политике. Затем его планирует соединить с онлайн-сервисами университета.
Большие ставки центр делает на создание цифровых двойников модульных установок по производству химических веществ с ИИ. Инициатива, рассчитанная до 2028 года, адаптирована под задачи нового стратпроекта ИРНИТУ «Химический конструктор для модульных производств».
Также активно развивается проект «Байкал без пластика», ведется разработка ПАК «ЭндоСкан-Цилиндр» и системы вибромониторинга.
Во второй части совещания обсудили планы на следующий год. Юрий Басиров анонсировал введение системы критериев отбора проектов. Благодаря ей заказчики, смогут предлагать свои для реализации в центре. Среди потенциальных партнёров — внешние организации, включая правительство Приангарья, а также политеховцы.
Кроме того, Байкальский центр продолжит развивать проект «Открытая ИТ Лаба». С её помощью разработчики получают компетенции в сфере ИТ, доводя проекты до реализации. В «Открытой ИТ-лабе» ждут всех желающих, даже не знакомых с азами программирования.
«Мы помогаем построить AI-мост между университетскими талантами и цифровым будущим Иркутской области. Уверен, участие студентов ИРНИТУ в инновационных проектах Байкальского центра ИИ — залог новых решений, рожденных талантом и энтузиазмом молодых разработчиков», — Дмитрий Лясковский, советник председателя Байкальского банка Сбербанка.