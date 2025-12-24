Зеленский обнародовал ключевые элементы мирного плана с США

Владимир Зеленский представил 20 пунктов мирного плана, согласованного с США, сообщает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на издание "Страна" .

Вот основные положения:

1. Подтверждение суверенитета Украины.

2. Соглашение о ненападении между Россией и Украиной, мониторинг на линии соприкосновения.

3. Гарантии безопасности.

4. Численность ВСУ — 800 тысяч человек в мирное время.

5. США, НАТО и Европа предоставят Украине гарантии безопасности по примеру статьи 5.

В случае вторжения РФ на Украину — военный ответ и восстановление санкций.

6. Россия закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах.

7. Украина станет членом ЕС в определённый срок (будет зафиксирована дата вступления).

8. Пакет глобального развития, который будет определён в отдельном инвестиционном соглашении.

9. Будет создано несколько фондов для решения вопросов восстановления. Цель — привлечь 800 млрд долларов.

10. Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США.

11. Безъядерный статус Украины.

12. Запорожская АЭС. Компромисса нет. США предлагают трёхстороннее управление, где американцы — главный менеджер. Компромиссное предложение Украины: США и Украина — 50 на 50.

13. Образовательные программы в школах, способствующие пониманию и толерантности к различным культурам, устранению расизма и предвзятости.

14. Территории. Самый сложный пункт. Один из вариантов — РФ выходит из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях — «стоим там, где стоим». РФ хочет, чтобы Украина вышла из Донецкой области, США предлагают компромисс — свободную экономическую зону. Если не будет согласия по формуле «стоим там, где стоим», то свободная экономическая зона может быть принята только через референдум, и тогда на референдум нужно выносить весь документ.

15. РФ и Украина обязуются не изменять договорённости силой.

16. Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр и Чёрного моря для коммерческой деятельности. Кинбурнская коса будет демилитаризована.

17. Обмен пленными «всех на всех», возвращение гражданских, детей и политзаключённых.

18. Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения.

19. Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролировать Совет мира во главе с Трампом.

20. После того как все стороны согласятся с этим соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня.



Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер обозначил позицию своей страны в украинском кризисе, заявив, что ответственность за дальнейшие шаги лежит на России. По его словам, именно российские власти обладают ключевыми возможностями для продвижения мирного решения конфликта. «Мяч в настоящее время находится на российском поле», – сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что Москва внимательно проанализирует подготовленные американскими переговорщиками инициативы относительно разрешения украинского кризиса, чтобы убедиться, соответствует ли предлагаемое соглашение принципам, установленным ранее на встрече в Анкоридже.

Ранее The Wall Street Journal выделила пять ключевых препятствий на пути к миру между Россией и Украиной, несмотря на продолжающиеся обсуждения обновленного мирного плана, предложенного США. Стороны конфликта расходятся по принципиальным вопросам, среди которых – территориальный вопрос, отказ Украины от стремления вступить в НАТО, численность украинской армии, статус русского языка, контроль над Запорожской АЭС.