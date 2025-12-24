Банк России направил в правительство предложения по регулированию рынка криптовалют

Банк России представил концепцию государственного регулирования обращения криптовалют на территории страны. Документ, направленный на рассмотрение в правительство, устанавливает различные правила для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, признавая при этом цифровые валюты высокорискованным инструментом.

Согласно предложениям регулятора, неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты после прохождения специального тестирования, но только в пределах лимита в 300 тыс. рублей в год через одного посредника. Для квалифицированных инвесторов ограничений по объёмам сделок устанавливаться не будет, однако им также предстоит пройти проверку на понимание рисков.

«Принимая решение о вложении в криптоактивы, инвесторы должны осознавать, что берут на себя риски потенциальной потери своих средств», – подчеркивается в материалах Банка России. Операции с криптовалютами будут разрешены через существующую инфраструктуру – биржи, брокеров и доверительных управляющих.

Концепция также предусматривает, что криптовалюты признаются валютными ценностями, которыми можно торговать, но нельзя расплачиваться на территории России. Резиденты получат право покупать цифровые активы за рубежом с обязательным уведомлением налоговой службы.