Иркутская область разрабатывает региональную программу перехода к экономике замкнутого цикла

Власти Иркутской области приступили к созданию собственной программы в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Региональная инициатива направлена на системное вовлечение отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве вторичных ресурсов.

«Экономика замкнутого цикла является элементом глобальной экологической повестки и призвана решить фундаментальные задачи в сфере обращения с отходами. Переход на принципы ЭЗЦ позволит не только снизить экологическую нагрузку, но и создать новые экономические возможности», – сказала министр природных ресурсов и экологии региона Светлана Трофимова.

Проект разрабатывается под руководством регионального министерства природных ресурсов на основе анализа отраслей, генерирующих наибольший объем отходов. Особое внимание будет уделено переработке специфических видов отходов, таких как материалы от топливно-энергетического комплекса и изношенные шины.

К разработке документа активно привлекаются профильные министерства области, администрации муниципальных образований и представители бизнес-сообщества. Ожидается, что результатом станет формирование перечня конкретных проектов, учитывающих уникальный потенциал региона.