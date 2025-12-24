Умное кольцо Sber получило новые функции

Новые функции умного кольца Sber помогут лучше заботиться о здоровье и самочувствии. Последнее обновление добавило поддержку индивидуального режима сна, возможность экспортировать данные и страховку от СберСтрахования для всех пользователей.

Умное кольцо Sber получило три новые функции. Они помогут лучше следить за состоянием организма, сном и физической активностью.

Страховка 24/7 от СберСтрахования

Все пользователи умного кольца Sber могут активировать страховку СберСтрахования[1]. Она покрывает бытовые и спортивные травмы, в том числе для профессиональных спортсменов. Страховка будет действовать круглосуточно в течение года с момента активации. С защитой СберСтрахования пользователи почувствуют больше уверенности и спокойствия, смогут добавить в свою жизнь новые активности, получить новые впечатления и повысить уровень заботы о себе.

Чтобы активировать страховку, нужно зайти в мобильное приложение умного кольца и нажать на иконку щита. Предложение доступно всем владельцам устройств, без дополнительной оплаты.

Интеграция СберСтрахования открывает новые возможности для клиентов, повышает уровень их защиты и выступает ярким примером внимания бизнеса к своим пользователям. Вместе с ней растёт и уровень заботы и поддержки в рамках общей экосистемы Сбера.

«Привычка сна» — поддержка индивидуального режима сна

Умное кольцо Sber поможет придерживаться индивидуального режима сна с помощью персонализированных настроек времени сна, напоминаний и аналитики. Нужно только указать желаемое время пробуждения и отхода ко сну.

Функция «Привычка сна» поможет придерживаться оптимальной продолжительности отдыха, сформировать ритуалы и привычки для лучшего восстановления и создания комфортной обстановки.

Полноценный сон является важным фактором здорового образа жизни. Соблюдение индивидуального режима сна помогает улучшить когнитивные функции и общее самочувствие.

Экспорт данных о показателях здоровья

Теперь данные кольца доступны не только в мобильном приложении. Пользователь может получить отчёт о замерах пульса и фазах сна в удобном формате. Файл с отчётом можно отправить тренеру, врачу, сомнологу или психологу. Он содержит подробную статистику для анализа состояния организма, разработки индивидуальной стратегии оздоровления и повышения эффективности занятий спортом.

Данные будут полезны для всестороннего улучшения самочувствия и достижения целей долголетия. Регулярные отчёты также помогут отслеживать состояние здоровья близких, которые используют умное кольцо, и позволят своевременно реагировать на изменения показателей, превращая внимание и эмпатию в практические действия.

Об умном кольце Sber

Умное кольцо представлено в трех цветах: чёрный хром, серый хром, и новинка - матовый черный, и в 8 размерах.

Корпус кольца изготовлен из титанового сплава с PVD-покрытием, внутренняя часть выполнена из гипоаллергенного полимера. Покрытие устойчиво к появлению царапин, а также к воде и большинству видов бытовой химии. Устройство весит всего 5 граммов. А заряда батареи хватает до 7 дней — это высокий показатель для современных носимых устройств категории велнес.

Датчики умного кольца Sber регистрируют жизненно важные показатели, пульс, насыщенность крови кислородом, продолжительность фаз сна и физическую активность. Встроенный ИИ-помощник на базе ГигаЧат анализирует данные и формирует полезные рекомендации по здоровью и образу жизни.

За разработку умного кольца отвечает команда компании SberDevices при участии Центра индустрии здоровья Сбербанка и медицинских специалистов ведущих российских институтов и клинико-диагностических центров.

Умное кольцо Sber можно приобрести в офисах Sber Private Banking и СберПервого, на официальном сайте производителя и в партнёрских сетях электроники по рекомендованной розничной цене 24 990 рублей.

Приложение для Умного кольца Sber доступно пользователям ОС Android (в Google Play и RuStore) и iOS. Для установки приложения на iOS необходимо отсканировать QR код внутри упаковки или перейти на официальный сайт SberDevices и следовать инструкциям по установке.