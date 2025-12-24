Более 3,5 тыс. пассажиров S7 Airlines проведут Новый год в воздухе

В новогоднюю ночь S7 Airlines планирует выполнить 28 рейсов. Более 3,5 тысяч пассажиров встретят 2026 год на борту самолетов авиакомпании. Большая часть рейсов полетит навстречу Новому году – с Запада на Восток, позволяя пассажирам почувствовать особую атмосферу на борту. А пассажиры рейсов Улан-Удэ – Новосибирск и Владивосток – Шанхай встретят Новый год дважды благодаря смене часовых поясов.

В момент наступления Нового года всех пассажиров традиционно поздравят бортпроводники и командиры воздушных судов, создав теплую и праздничную атмосферу на высоте.

Авиакомпания подготовила специальное меню. С 26 декабря по 1 января на большинстве рейсов авиакомпании будут предлагать безалкогольный глинтвейн и леденцы для детей. А с 28 декабря по 1 января – макаруны и игристое.

Кроме того, с 30 декабря по 1 января в бизнес-залах S7 Airlines в аэропортах Москвы и Новосибирска пассажирам будут предложены мандарины и игристое, а сами залы – украшены к празднику.