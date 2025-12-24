Россельхозбанк подержит посевную кампанию в Иркутской области

Россельхозбанк (РСХБ) готовится к кредитованию весенних полевых работ в 2026 году. Особое внимание будет уделено поддержке среднего, малого и микробизнеса. Об этом заявила директор Иркутского регионального филиала Наталья Баркова. Она отметила, что РСХБ традиционно является ключевым партнёром государства по реализации программы льготного кредитования агропромышленного комплекса.

«Мы уже начали прием заявок от аграриев на льготные кредиты, которые можно будет использовать на приобретение горюче-смазочных материалов, семян, удобрений, запчастей, кормов и других необходимых ресурсов. Важно отметить, что для получения льготного кредита обращаться лучше заранее. Подавать заявку на кредит можно уже в декабре. Компании, нуждающиеся в льготном финансировании, будут включаться в специальный реестр. После одобрения со стороны министерства сельского хозяйства открывается реестр и банк предоставляет кредитные средства. У нас есть все необходимые ресурсы для обеспечения наших аграриев льготными кредитами», – отметила Наталья Баркова.

По итогам 2025 года на финансирование сезонных полевых работ в Иркутской области банк предоставил более 4,6 млрд рублей. Весь объем денежных средств сельхозтоваропроизводители получили на льготных условиях.

«В этом году мы получили льготный кредит под сниженную ставку 6,8% для проведения сезонно-полевых работ. Это позволяет нам пополнять оборотные средства и обеспечить материально-техническую базу для проведения посевной. Мы ежегодно получаем финансирование в Россельхозбанке. Так как обслуживаемся давно и вся информация о предприятии в банке есть, кредиты выдают быстро. Я очень доволен», – отметил фермер из Куйтунского района Артем Пальчик.

В целом за 2025 год РСХБ предоставил агросектору Приангарья более 6,2 млрд рублей. При непосредственной поддержке банка начата реализация десяти новых инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов АПК. На эти цели было выделено 1,6 млрд рублей.