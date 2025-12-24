Почему два инвестора, вложившиеся в один и тот же фонд, могут получить разный результат?

Эксперты Лаборатории исследований рынка инвестиций (ЛИРИ) УК «Альфа-Капитал» и Лаборатории анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС подготовили исследование о причинах разрывов (гэпов), наблюдаемых между результатами вложений инвесторов в тот или иной паевой фонд и доходностью самого фонда. Авторы проанализировали данные 506 российских открытых и 83 биржевых ПИФов акций и облигаций за период с 2005 по август 2025 года.

Доходность инвестора зависит не только от результатов управления фондом, но и от выбора времени и размера сделки по покупке или продаже паев. Величина такого поведенческого гэпа может существенно варьироваться в зависимости от категории активов ПИФа, стратегии инвестирования и рыночной ситуации.

Фактическая доходность инвесторов была смоделирована на основе реальных данных о сводных денежных потоках в фонды. Для облигационных ПИФов гэп оказался довольно низким: 0,29% для открытых фондов и -0,31% для биржевых, что обусловлено самой природой инструмента, который в среднем исторически показывал умеренную доходность и невысокую рыночную волатильность. Для фондов акций средний гэп выше, особенно в условиях рыночных шоков и фаз активного роста: 0,87% для открытых ПИФов и -1,39% для биржевых. Отрицательный показатель означает, что доходность пайщиков опережала результаты фондов.

Как показало исследование, регулярные фиксированные взносы, а также стратегия стоимостного усреднения позволяют долгосрочным инвесторам уменьшить риски потерь доходности из-за нерационального поведения. Стоимостное усреднение предполагает, что пайщик заранее определяет желаемую стоимость портфеля в конце инвестиций и рассчитывает суммы пополнения, учитывая полученную доходность в промежуточные периоды.

«Выводы экспертов в целом подтверждают преимущества системного подхода перед ситуативным принятием инвестиционных решений. Исследование позволяет оценить степень влияния поведенческих паттернов на фактические доходности вложений в фонды, а главное — указывает пути минимизации непрогнозируемых эффектов для пайщиков. Подобные научные работы приобретают особое значение в условиях рекордных притоков средств в розничные ПИФы, поскольку могут помочь частным инвесторам действовать грамотнее с первых шагов на рынке», — прокомментировала Ирина Кривошеева, генеральный директор УК «Альфа-Капитал».

«Пожалуй, впервые для российского рынка на системном уровне изучена разница между доходностью фондов и вложений в них у инвесторов, вызываемая нерациональным выбором моментов входа или выхода. Средние потери доходности у инвесторов оказались относительно умеренными и сопоставимыми с показателями аналогичных фондов в США. Тем не менее риски по отдельным фондам могут быть существенно выше средних уровней, что показывает значимость стратегий регулярных взносов для долгосрочных инвесторов», — подчеркнул Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС.

В исследовании отмечается, что в открытых фондах наличие поведенческого гэпа в основном связано с таймингом — инвесторы могут терять часть доходности, пытаясь поймать удачное время заключения сделок в расчете улучшить будущий результат. В биржевых фондах главной причиной потерь является эффект ретроспективы, когда пайщики при принятии решений ориентируются на прошлую динамику фонда, хотя она не гарантирует будущих результатов.

Отдельно эксперты рассмотрели особенности гэпов в 2022–2024 годах, проанализировав в том числе ПИФы денежного рынка и драгоценных металлов.

Новое исследование продолжило серию совместных научных проектов УК «Альфа-Капитал» с ведущими российскими вузами. В состав авторов от Лаборатории анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС вошли Александр Абрамов, Мария Чернова, Мария Зарецкая.